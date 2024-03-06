Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями
6 марта 202413:50
Дмитрий Меньшиков
Украинские беспилотники уничтожили над Белгородской и Курской областями, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что БПЛА были сбиты около 12:10 мск 6 марта. По данным ведомства, ВСУ попытались совершить террористически атаки с применением БПЛА самолетного типа. Отмечается, что дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на границе Херсонской области реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru