Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями

Украинские беспилотники уничтожили над Белгородской и Курской областями, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что БПЛА были сбиты около 12:10 мск 6 марта. По данным ведомства, ВСУ попытались совершить террористически атаки с применением БПЛА самолетного типа. Отмечается, что дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Украинский беспилотник попал в резервуар с топливом в Железногорске

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на границе Херсонской области реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаБеспилотникиМинобороны РФ

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