На границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS

По его словам, отличились подразделения группировки войск «Днепр». Удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».

Василенко отметил, что из этой пусковой установки Вооруженные силы Украины могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации в Херсоне в сентябре 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

