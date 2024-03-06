На границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS

Российские военные уничтожили на границе Херсонской области реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

ВСУ ударили ракетами HIMARS по Скадовску на Херсонщине

По его словам, отличились подразделения группировки войск «Днепр». Удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».

Василенко отметил, что из этой пусковой установки Вооруженные силы Украины могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации в Херсоне в сентябре 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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