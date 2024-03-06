На границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS
Российские военные уничтожили на границе Херсонской области реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.
По его словам, отличились подразделения группировки войск «Днепр». Удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».
Василенко отметил, что из этой пусковой установки Вооруженные силы Украины могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации в Херсоне в сентябре 2022 года.
Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS
- В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту
- В России с 2025 года может увеличиться маткапитал
- В Одессе объявили воздушную тревогу
- Путин принял участие в открытии трех предприятий АПК
- Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США
- Нарышкин заявил, что «Северные потоки» взорвали англосаксы
- Путин отметил рост продаж мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина
- В ХАМАС заявили, что Байден - соучастник преступлений Израиля в Газе
- На Украине предупредили о «мощной тактике» армии РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru