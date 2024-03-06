Украинский беспилотник попал в резервуар с топливом в Железногорске
6 марта 202411:39
Украинский беспилотник упал в резервуар с топливом Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области, сообщает ТАСС.
В результате инцидента начался пожар.
«Пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Курской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru