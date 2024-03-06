Украинский беспилотник попал в резервуар с топливом в Железногорске

Украинский беспилотник упал в резервуар с топливом Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области, сообщает ТАСС.

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В результате инцидента начался пожар.

«Пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Курской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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