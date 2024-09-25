Сийярто: Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир
Западным странам есть необходимость признать, что поставки оружия Киеву не привели к мирному урегулированию конфликта, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт готов участвовать во всех глобальных инициативах, продвигающих мир. Также дипломат выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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