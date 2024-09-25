Сийярто: Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир

Западным странам есть необходимость признать, что поставки оружия Киеву не привели к мирному урегулированию конфликта, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, Будапешт готов участвовать во всех глобальных инициативах, продвигающих мир. Также дипломат выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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