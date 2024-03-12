Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину

У Североатлантического альянса нет планов на отправку своих войск на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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По его словам, военный блок не является стороной конфликта, равно как и союзником Киева. Столтенберг отметил, что сейчас не время рассуждать о капитуляции Украины, которая станет для украинцев трагедией. Этот сценарий также опасен и для стран – участниц альянса.

Как считает глава НАТО, единственным способом добиться проведения мирных переговоров является продолжение военной поддержки Киева.

Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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