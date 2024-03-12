Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
У Североатлантического альянса нет планов на отправку своих войск на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, военный блок не является стороной конфликта, равно как и союзником Киева. Столтенберг отметил, что сейчас не время рассуждать о капитуляции Украины, которая станет для украинцев трагедией. Этот сценарий также опасен и для стран – участниц альянса.
Как считает глава НАТО, единственным способом добиться проведения мирных переговоров является продолжение военной поддержки Киева.
Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru