Сийярто: Нельзя полностью исключать отправку войск Запада на Украину

Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину. Как считает дипломат, это серьезно нарушит красную линию Североатлантического альянса, поскольку НАТО с начала конфликта подчеркивает, что не является его стороной.

Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

