Сийярто: Нельзя полностью исключать отправку войск Запада на Украину

Отправку войск западных стран на Украину нельзя полностью исключить, потому что европейские лидеры часто меняют позиции, сообщает агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину. Как считает дипломат, это серьезно нарушит красную линию Североатлантического альянса, поскольку НАТО с начала конфликта подчеркивает, что не является его стороной.
Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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