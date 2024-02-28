СМИ: Спецназ НАТО уже находится на Украине
Спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы.
«Все знают, что западные войска специального назначения [находятся] на Украине. Они просто еще не признали это официально», — указал источник.
Ранее Макрон сообщил, что представители западных стран на конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск на Украину. Как отмечал политик, достичь консенсуса не удалось, однако «с течением времени ничего исключать нельзя». Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, пишет Ura.ru.
При этом в Кремле, комментируя слова Макрона, отметили, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах блока, напоминает «Свободная пресса».
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