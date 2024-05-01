СМИ: Макрон хочет повлиять на Путина через Си Цзиньпина
Лидер Франции Эммануэль Макрон хочет попытаться повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Французский президент будет стремиться укрепить отношения с Си Цзиньпинем во время его визита во Францию, так как хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить конфликт вокруг Украины.
Также Макрон планирует привлечь инвестиции из Китая в сектор производства аккумуляторов для электромобилей.
С 5 по 10 мая у главы КНР запланированы визиты в страны Европы. Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Ранее бывший президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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