Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером для достижения новых целей

Китай и лидер страны Си Цзиньпин были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения «новых целей и задач». Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.

«Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые... Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР», — отметил политик.

Вучич подчеркнул, что Си Цзиньпин «всегда выполняет свои обещания». По мнению политика, Пекин и Белград могут сотрудничать в тысячах областей.

Ранее Александр Вучич заявлял, что Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией.

