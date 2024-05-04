Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером для достижения новых целей
Китай и лидер страны Си Цзиньпин были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения «новых целей и задач». Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.
«Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые... Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР», — отметил политик.
Вучич подчеркнул, что Си Цзиньпин «всегда выполняет свои обещания». По мнению политика, Пекин и Белград могут сотрудничать в тысячах областей.
Ранее Александр Вучич заявлял, что Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru