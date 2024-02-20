Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи

Глава оборонного ведомства добавил, что данный транш станет самым крупным из всех, что были переданы Швецией. Он включает в себя широкий спектр вооружений, в частности, гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Также за счет выделенных денег Украина сможет оплатить последующие закупки боевых машин для ВСУ.

Ранее сообщалось, что Канада направит Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70.

