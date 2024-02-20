Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи
Швеция перечислит Украине дополнительный пакет военной помощи в размере 7,1 млрд крон ($680 млн). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Пола Юнсона.
Глава оборонного ведомства добавил, что данный транш станет самым крупным из всех, что были переданы Швецией. Он включает в себя широкий спектр вооружений, в частности, гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.
Также за счет выделенных денег Украина сможет оплатить последующие закупки боевых машин для ВСУ.
Ранее сообщалось, что Канада направит Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru