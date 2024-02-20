Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников
Канада направит Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр.
Общая стоимость вооружения составила 95 млн канадских долларов ($70 млн). Дроны могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в частности, боеприпасы. Планируется, что БПЛА начнут поступать на Украину весной.
Напомним, на прошлой неделе Блэр пообещал выделить 60 млн канадских долларов ($44 млн) для помощи с поставками на Украину истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине баллистические ракеты ATACMS ещё большей дальности
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru