Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников

Общая стоимость вооружения составила 95 млн канадских долларов ($70 млн). Дроны могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в частности, боеприпасы. Планируется, что БПЛА начнут поступать на Украину весной.

Напомним, на прошлой неделе Блэр пообещал выделить 60 млн канадских долларов ($44 млн) для помощи с поставками на Украину истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине баллистические ракеты ATACMS ещё большей дальности

