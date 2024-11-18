Шведский офицер Вальтерссон: США срывают план Трампа разрешением бить ATACMS
Экс-офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон отреагировал в социальной сети X на разрешение президента США Джо Байдена наносить Украине удары американскими ракетами вглубь России.
Он назвал такое решение попыткой сорвать план избранного президента Дональда Трампа. «Зная Трампа, уверен, что он воспримет это решение как <...> последний удар кислых неудачников против него», — указал военный.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru