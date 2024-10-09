Воевавшего за ВСУ американца Рида заочно приговорили в РФ к 14,5 года колонии
Гражданин США Тревор Рид заочно приговорен в России к 14,5 годам лишения свободы по уголовной статье о наёмничество, проинформировал Следственный комитет. Бывший морской пехотинец в 2020 году был осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на сотрудников полиции.
Он вернулся на родину в рамках процедуры обмена между Россией и США в 2022 году. В РФ из американской тюрьмы вернулся лётчик Константин Ярошенко. По новому приговору Рид объявлен в международный розыск.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СК Тревор Рид в июле 2023 года вступил в состав ВСУ в качестве наемника. На территории ДНР он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих РФ. Белый дом до этого заверял, что Рид находился на Украине по личным мотивам и не представлял интересы правительства США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru