Белорусского наемника заочно осудят за боевые действия на стороне ВСУ

Отмечается, что уже утверждено обвинительное заключение. Думбляускасу предъявили заочное обвинение в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Верховный суд ДНР по существу рассмотрит его дело.

Думбляускас проходит службу в составе полка имени Кастуся Калиновского с февраля 2022 года. За это он получил эквивалентное двум миллионам рублей вознаграждение.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что организация хочет запретить обмен военнопленных иностранных наемников ВСУ, уличенных в совершении преступления.

