Белорусского наемника заочно осудят за боевые действия на стороне ВСУ
Прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении 21-летнего белорусского наемника Александра Думбляускаса, сражающегося на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.
Отмечается, что уже утверждено обвинительное заключение. Думбляускасу предъявили заочное обвинение в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Верховный суд ДНР по существу рассмотрит его дело.
Думбляускас проходит службу в составе полка имени Кастуся Калиновского с февраля 2022 года. За это он получил эквивалентное двум миллионам рублей вознаграждение.
Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что организация хочет запретить обмен военнопленных иностранных наемников ВСУ, уличенных в совершении преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru