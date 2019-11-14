Шушкевич: Пограничная нелепица между Россией и Белоруссией порождена Лукашенко
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН раскритиковал сложившиеся правила проезда госграницы внутри Союзного государства.
Минск предложит России изменить договор об охране границы. Белорусские власти недовольны наличием российских пограничников и контролем грузов на границе между странами, входящими в единое Союзное государство.
Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на встрече с президентом Александром Лукашенко отметил, что договор об охране границы от 1995 года частично устарел и сотрудничество на границе нужно усилить, сообщил «Интерфакс».
В Минске недовольны дополнительными пунктами контроля на российской границе, на которых товары, проходящие через Белоруссию транзитом, задерживаются. «Мы как транзитная страна теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там заворачиваются граждане и грузы, они проходят через другие страны», - сказал Зась.
«Столько здесь путаницы в результате этого Союзного государства! Непонятны вообще пограничные правила. Сделали «посадочные места» для бездельников, они что-то придумывают, но ни одного путного проекта нет, в том числе и по границам. Я думаю, что всё это не прописано должным образом в законодательстве [Союзного государства], а законодательство не утверждено парламентами. Я сторонник того, чтобы чётко всё было определено и проезд через белорусскую и российскую границу происходил достойным образом. Чтобы на границе был серьёзный контроль. Либо заключайте понятный договор, открывайте их полностью, но, чтобы всё людям было объяснено», - заявил Шушкевич.
Но в то же время экс-председатель Верховного совета Белоруссии считает, что при президенте Лукашенко порядок в отношениях между двумя государствами, в том числе и в пограничном вопросе, навести невозможно.
«Это только одна из нелепиц, которая существует благодаря Лукашенко. С ним нормальный договор заключить невозможно. Но когда начнутся сложности, он быстро найдёт, кого в них обвинить», - предположил Шушкевич.
Ранее НСН сообщила ЕС выдвинул Белоруссии ультиматум по строительству БелАЭС. Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан заявил, что заключение партнерского соглашения с Белоруссией будет напрямую зависеть от достижения договоренности о строительстве АЭС Островце. Документ под названием «Приоритеты партнерства» находится на последних стадиях доработки и должен ознаменовать «новый этап» в отношениях Минска и Брюсселя. Против строительства Бел АЭС выступает соседняя с ней Литва, где опасаются радиационного заражения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками
- В США произошло нападение на школу
- Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020
- МИД объяснил, почему Россия признала временного президента Боливии
- Мединский сравнил доцента-потрошителя Соколова с «Джокером»