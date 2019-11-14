Шушкевич: Пограничная нелепица между Россией и Белоруссией порождена Лукашенко

«Столько здесь путаницы в результате этого Союзного государства! Непонятны вообще пограничные правила. Сделали «посадочные места» для бездельников, они что-то придумывают, но ни одного путного проекта нет, в том числе и по границам. Я думаю, что всё это не прописано должным образом в законодательстве [Союзного государства], а законодательство не утверждено парламентами. Я сторонник того, чтобы чётко всё было определено и проезд через белорусскую и российскую границу происходил достойным образом. Чтобы на границе был серьёзный контроль. Либо заключайте понятный договор, открывайте их полностью, но, чтобы всё людям было объяснено», - заявил Шушкевич.

Но в то же время экс-председатель Верховного совета Белоруссии считает, что при президенте Лукашенко порядок в отношениях между двумя государствами, в том числе и в пограничном вопросе, навести невозможно.

«Это только одна из нелепиц, которая существует благодаря Лукашенко. С ним нормальный договор заключить невозможно. Но когда начнутся сложности, он быстро найдёт, кого в них обвинить», - предположил Шушкевич.

Ранее НСН сообщила ЕС выдвинул Белоруссии ультиматум по строительству БелАЭС. Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан заявил, что заключение партнерского соглашения с Белоруссией будет напрямую зависеть от достижения договоренности о строительстве АЭС Островце. Документ под названием «Приоритеты партнерства» находится на последних стадиях доработки и должен ознаменовать «новый этап» в отношениях Минска и Брюсселя. Против строительства Бел АЭС выступает соседняя с ней Литва, где опасаются радиационного заражения.

