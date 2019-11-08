В Белоруссии заявили о нежелании идти на поводу у Евросоюза

ЕС выдвинул Белоруссии ультиматум по строительству БелАЭС. Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан заявил, что заключение партнерского соглашения с Белоруссией будет напрямую зависеть от достижения договоренности о строительстве АЭС Островце. Документ под названием «Приоритеты партнерства» находится на последних стадиях доработки и должен ознаменовать «новый этап» в отношениях Минска и Брюсселя. Против строительства Бел АЭС выступает соседняя с ней Литва, где опасаются радиационного заражения.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил о невозможности прекращения строительства атомной электростанции, поскольку проект находится в завершающей стадии.

«Я думаю, что это невозможно, потому что она уже построена. Запуск первого блока планируется на начало 2020 года. А весь комплекс - в начале лета следующего года. Белоруссия не будет закрывать или отказываться от строительства. Это просто невозможно. Другое дело, что этот поворот в позиции европейцев говорит о том, что литовцы нашли какие-то лоббистские возможности для этого. Они, видимо, используют это для того, чтобы продвинуть свою позицию. И прикрываются требованием со стороны ЕС, которые основываются на литовской позиции. Я не думаю, что здесь у европейцев будет успех и перспектива. Беларусь не откажется, и, скорее всего, эти требования, имеющие, по сути, политический характер, будут отвергнуты белорусской стороной. Это похоже на деструктивную позицию, и если европейцы решили ее занять, то белорусы не пойдут на поводу», - предположил он.