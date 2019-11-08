В Белоруссии заявили о нежелании идти на поводу у Евросоюза
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что намеки ЕС на прекращение строительства БелАЭС не найдут понимания в руководстве страны.
ЕС выдвинул Белоруссии ультиматум по строительству БелАЭС. Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан заявил, что заключение партнерского соглашения с Белоруссией будет напрямую зависеть от достижения договоренности о строительстве АЭС Островце. Документ под названием «Приоритеты партнерства» находится на последних стадиях доработки и должен ознаменовать «новый этап» в отношениях Минска и Брюсселя. Против строительства Бел АЭС выступает соседняя с ней Литва, где опасаются радиационного заражения.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил о невозможности прекращения строительства атомной электростанции, поскольку проект находится в завершающей стадии.
«Я думаю, что это невозможно, потому что она уже построена. Запуск первого блока планируется на начало 2020 года. А весь комплекс - в начале лета следующего года. Белоруссия не будет закрывать или отказываться от строительства. Это просто невозможно. Другое дело, что этот поворот в позиции европейцев говорит о том, что литовцы нашли какие-то лоббистские возможности для этого. Они, видимо, используют это для того, чтобы продвинуть свою позицию. И прикрываются требованием со стороны ЕС, которые основываются на литовской позиции. Я не думаю, что здесь у европейцев будет успех и перспектива. Беларусь не откажется, и, скорее всего, эти требования, имеющие, по сути, политический характер, будут отвергнуты белорусской стороной. Это похоже на деструктивную позицию, и если европейцы решили ее занять, то белорусы не пойдут на поводу», - предположил он.
Собеседник НСН рассказал о возможных последствиях для Белоруссии после подобных действий.
«Последствия могут быть такие – полный запрет продажи электроэнергии в ЕС. Это крайняя мера. Хотя Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ признает эту АЭС безопасной. Евросоюз может, конечно, не обращать внимание на эти заключения, но, тем не менее, все международное сообщество, будет, скорей всего, придерживаться позиции МАГАТЭ. Но Европа могут выставить барьер по продаже и продолжать политическое давление», - отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что АЭС, строительство которой заканчивается, будет надежно прикрыта с воздуха. При этом он выразил уверенность, что в Литве понимают, чем может угрожать нештатная ситуация на атомной станции.
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