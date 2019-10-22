Шушкевич - Горбачёву: В холодной войне победителей не было

«Я считаю, что в холодной войне победителей быть не может. И Михаил Сергеевич подтвердил это полностью своим заявлением. Я с ним полностью согласен. Я считаю, что ничьей победы здесь не было. Здесь много было достижений с одной стороны, много достижений с другой стороны, много недостатков. По моему убеждению, Холодная война по тому и холодная, что в ней не бывает победителей», - сказал Шушкевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».

