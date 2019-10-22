Шушкевич - Горбачёву: В холодной войне победителей не было
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН согласился с заявлением Михаила Горбачёва о Холодной войне.
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что в холодной войне победили обе стороны конфликта. По его словам, объявив себя победителями, страны Запада не учли, как это воспримут в России и начали вести себя, как будто им «все позволено».
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН согласился с мнением Горбачёва (слушайте аудио).
«Я считаю, что в холодной войне победителей быть не может. И Михаил Сергеевич подтвердил это полностью своим заявлением. Я с ним полностью согласен. Я считаю, что ничьей победы здесь не было. Здесь много было достижений с одной стороны, много достижений с другой стороны, много недостатков. По моему убеждению, Холодная война по тому и холодная, что в ней не бывает победителей», - сказал Шушкевич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».
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