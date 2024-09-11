Штурмовой батальон направили в Курскую область из Запорожья

Кроме того, оказать помощь подразделению и предоставить необходимое вооружение для воздушной разведки поручено Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.

Ранее сообщалось, что российские военные перешли в контратаку в Кореневском районе Курской области.

