Штурмовой батальон направили в Курскую область из Запорожья

На помощь частям Вооруженных сил России, сражающимся с ВСУ в Курской области, в регион из Запорожской области направлен четвертый штурмовой батальон. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Кроме того, оказать помощь подразделению и предоставить необходимое вооружение для воздушной разведки поручено Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.

Ранее сообщалось, что российские военные перешли в контратаку в Кореневском районе Курской области.

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ФОТО: РИА Новости
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