Штурмовой батальон направили в Курскую область из Запорожья
11 сентября 202421:57
На помощь частям Вооруженных сил России, сражающимся с ВСУ в Курской области, в регион из Запорожской области направлен четвертый штурмовой батальон. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Кроме того, оказать помощь подразделению и предоставить необходимое вооружение для воздушной разведки поручено Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.
Ранее сообщалось, что российские военные перешли в контратаку в Кореневском районе Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru