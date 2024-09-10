СМИ: ВС РФ начали контрнаступление в Курской области и выбили ВСУ из Гордеевки
Российские военные 10 сентября начали крупное контрнаступление в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, в течение полутора часов им удалось выбить силы противника из села Гордеевка в Кореневском районе, установив контроль над более чем десятью километрами за сутки.
Операцию провели бойцы 155-й бригады морской пехоты, которые атаковали село одновременно с четырех направлений: Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. ВСУ были вынуждены отступить, понеся значительные потери.
В настоящее время российские войска продолжают наступление в районах Апанасовки и Мартыновки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru