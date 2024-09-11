«Закрепление в поселках»: ВС России перешли в контрнаступление в Курской области
По данным Telegram-каналов, российским военным удалось освободить десятке сел в Курской области, однако в Минобороны ожидают завершения зачистки территорий, чтобы объявить об их полном освобождении.
Российские военные перешли в контратаку в Кореневском районе Курской области, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Подразделения ВС РФ освободили Внезапное и Гордеевку, а также навязали противнику бои за Викторовку. Часть подразделений ВСУ на участке оказалась под угрозой окружения.
В Минобороны РФ официально не подтверждали информацию о контрнаступлении в Курской области. При этом 10 сентября в ведомстве уточнили, что противник за сутки потерял на курском направлении свыше 380 военных и 15 единиц техники, в том числе два танка. Также сообщалось, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в Курской области.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛ
По данным «Рыбаря», подразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка полка перешли в контрнаступление на границе Глушковского и Кореневского районов на рубеже Гордеевка — Снагость. Украинские военные отвели часть подразделений из населенного пункта, однако его актуальный статус все еще неизвестен. Командование ВСУ теперь стоит перед выбором — перебросить резервы с другого направления для удержания позиций в Кореневском районе или провести отвод войск с целью избежать их окружения.
Также российские военные выбили ВСУ с части позиций в Апанасовке и ее окрестностей, источники Telegram-канала не подтверждают полное освобождение населенного пункта, но не исключают, что текущие бои осложнят положение украинских военных.
Помимо прочего российские войска в ходе серии атак выбили противника с нескольких позиций к северу и югу от Бяхово. По информации «Рыбаря» в текущий момент село находится скорее в «серой зоне», подтвердить информацию о его освобождении не представляется возможным. Обстановка в Суджанском районе значительных изменений не претерпела.
Мощную контратаку в Курской области подтверждает и военкор Юрий Котенок.
«По предварительным данным, ВСУ выбиты из Гордеевки, Внезапного, Викторовки, Бяхово. Снагость и Апанасовка — частично освобождены, частично — в серой зоне», - написал он в своем Telegram-канале.
Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также написали, что российским военным удалось выбить ВСУ почти из десятка поселков Курской области. По их данным противник почти покинул Снагость и Апанасовку, освобождены Вишневка, 10-е Октября, Гордеевку и целый ряд населенных пунктов.
«Во всех поселках продолжается зачистка и закрепление, после которых минобороны уже объявит об их полном освобождении. Перед этим ВСУ были полностью выбиты из Комаровки и Шептуховки», - написал Telegram-канал.
Аналогично командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов заявил, что 155-я бригада морской пехоты на Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты и нанесла удар по ВСУ, что привело к потерям противника.
«Сегодня они хорошенько оторвали противника, он понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника. Вот и пошла такая горячая работа, там внизу, получается от нас, что меня очень радует», — рассказал он в своем Telegram-канале.
ВСУ ТЕРЯЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО
В свою очередь украинские военные паблики со ссылкой на интерактивную онлайн-карту военных действий Deep State подтвердили российскую контратаку в Курской области. Telegram-каналы сообщили, что ситуация на Курщине для ВСУ ухудшилась. Отмечается, что российские военные начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
По данным украинских СМИ, наиболее критична для ВСУ потеря сел Снагость и Апанасовка. Контролируя их и ряд других населенных пунктов к юго-востоку от реки Сейм, украинские военные смогли «зажать» группировку российских войск в Глушковском районе между границей и рекой Сейм. Оттеснение ВСУ к юго-востоку от реки, по данным изданий Украины, облегчит логистику для российских военных, поскольку позволит им снабжать подразделения в Глушковском районе по суше.
В середине августа экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН допустил, что на выбивание ВСУ из Курской области российским военным необходимо около месяца. Он также сообщал, что в украинских военных нет перспектив на российских территориях, поэтому Киев вряд ли отправит туда новые резервы.
«У ВСУ могут быть резервы, которые они могли бы использовать, но вряд ли они будут их использовать, потому что у них и так большие потери. Они будут понимать это и отходить. Перспективы там у них нет. Президент наш принял решение, что никаких разговоров, будем уничтожать. Сейчас точно не договорятся, они сами бросили переговоры», - рассказал он.
Еще неделю назад президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News говорил о том, что ВСУ намерены удерживать захваченные территории Курской области.
«Украина будет "удерживать" территорию, поскольку это является неотъемлемой частью “плана победы” по прекращению войны», — сказал он.
Вместе с тем Зеленский сообщил, что операция в Курской области должна была повлиять на ситуацию в Донбассе, однако положение ВСУ там не облегчилось, передает «Укринформ».
Президент России Владимир Путин в ходе «Разговора о важном» со школьниками в Кызыле заявлял, что, действуя в Курской области, ВСУ пытались затормозить наступление российских военных в Донбассе. Однако противнику не удалось достигнуть поставленных целей.
«Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы берут под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Уверен, что эта провокация провалится и после этого возникнет желание не на словах, а на деле переходить к мирным переговоров», - пояснил он.
В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью для телеканала «Россия-24» тоже сказал, что переговоры с Киевом невозможны, пока ВСУ не покинут российскую территорию
«До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, никаких переговоров с ними мы вести не будем», - подчеркнул Шойгу.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, боевые действия в регионе продолжаются. Приграничье покинуло более 100 тысяч мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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