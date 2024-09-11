ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛ

По данным «Рыбаря», подразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка полка перешли в контрнаступление на границе Глушковского и Кореневского районов на рубеже Гордеевка — Снагость. Украинские военные отвели часть подразделений из населенного пункта, однако его актуальный статус все еще неизвестен. Командование ВСУ теперь стоит перед выбором — перебросить резервы с другого направления для удержания позиций в Кореневском районе или провести отвод войск с целью избежать их окружения.

Также российские военные выбили ВСУ с части позиций в Апанасовке и ее окрестностей, источники Telegram-канала не подтверждают полное освобождение населенного пункта, но не исключают, что текущие бои осложнят положение украинских военных.

Помимо прочего российские войска в ходе серии атак выбили противника с нескольких позиций к северу и югу от Бяхово. По информации «Рыбаря» в текущий момент село находится скорее в «серой зоне», подтвердить информацию о его освобождении не представляется возможным. Обстановка в Суджанском районе значительных изменений не претерпела.



Мощную контратаку в Курской области подтверждает и военкор Юрий Котенок.

«По предварительным данным, ВСУ выбиты из Гордеевки, Внезапного, Викторовки, Бяхово. Снагость и Апанасовка — частично освобождены, частично — в серой зоне», - написал он в своем Telegram-канале.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также написали, что российским военным удалось выбить ВСУ почти из десятка поселков Курской области. По их данным противник почти покинул Снагость и Апанасовку, освобождены Вишневка, 10-е Октября, Гордеевку и целый ряд населенных пунктов.

«Во всех поселках продолжается зачистка и закрепление, после которых минобороны уже объявит об их полном освобождении. Перед этим ВСУ были полностью выбиты из Комаровки и Шептуховки», - написал Telegram-канал.

Аналогично командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов заявил, что 155-я бригада морской пехоты на Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты и нанесла удар по ВСУ, что привело к потерям противника.

«Сегодня они хорошенько оторвали противника, он понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника. Вот и пошла такая горячая работа, там внизу, получается от нас, что меня очень радует», — рассказал он в своем Telegram-канале.

ВСУ ТЕРЯЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО



В свою очередь украинские военные паблики со ссылкой на интерактивную онлайн-карту военных действий Deep State подтвердили российскую контратаку в Курской области. Telegram-каналы сообщили, что ситуация на Курщине для ВСУ ухудшилась. Отмечается, что российские военные начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.