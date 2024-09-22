Шредер: Нужны компромиссы для прекращения конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, заглянуть в учебники по истории, Welt.

Шредер: Не стану притворяться, что не дружил с Путиным

Он напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось победить Россию. Бывший глава правительства ФРГ указал, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина. Шредер отметил, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы РФ в области безопасности.

Ранее Кремль ответил на слова Шредера о дружбе с Путиным и решении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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