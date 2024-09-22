Он напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось победить Россию. Бывший глава правительства ФРГ указал, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина. Шредер отметил, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы РФ в области безопасности.

Ранее Кремль ответил на слова Шредера о дружбе с Путиным и решении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

