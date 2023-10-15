Шредер: Не стану притворяться, что не дружил с Путиным

По его словам, он не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику. Шредер при этом не изменит своего мнения о российской специальной военной операции. По словам политика, собственные интересы не должны заменять собой представление интересов государства.

Больше всего Шредер не согласен с внешнеполитическим курсом Берлина, в том числе - с заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она считает китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

Бербок считает, что Украина должна выйти победителем из противостояния с Россией. Так она ответила на вопрос, каким она видит конец украинского конфликта, и добавила, что победа над РФ стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

