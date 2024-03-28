Ранее президент РФ Владимир Путин на «Валдае» заявил, что количество друзей в Германии у него только растет за счет тех, кто преследует интересы своего собственного народа.

У Владимира Путина по-прежнему много друзей в Германии, которые не поддерживают его позицию по Украине, но выступают за другие идеи российского лидера, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН». По его словам, стремление России построить многополярный мир находит в Германии довольно широкую поддержку, несмотря на то, что в элитах Путина не любят.

