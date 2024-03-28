Кремль ответил на слова Шредера о дружбе с Путиным и решении конфликта

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так, он прокомментировал слова Шредера о возможности повлиять на урегулирование по Украине благодаря дружбе с Путиным. Песков отметил, что у нынешних властей Германии «нет такой политической воли».

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Ранее президент РФ Владимир Путин на «Валдае» заявил, что количество друзей в Германии у него только растет за счет тех, кто преследует интересы своего собственного народа.

У Владимира Путина по-прежнему много друзей в Германии, которые не поддерживают его позицию по Украине, но выступают за другие идеи российского лидера, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН». По его словам, стремление России построить многополярный мир находит в Германии довольно широкую поддержку, несмотря на то, что в элитах Путина не любят.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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