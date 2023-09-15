Шон Пенн заявил о желании переплавить «Оскары» на пули для Украины

Голливудский актер Шон Пенн заявил Variety о желании переплавить полученные им «Оскары» на пули, чтобы украинская армия могли «стрелять по русским».

Шон Пенн вновь приехал на Украину

«Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине», — заявил он. Он также сообщил, что огорчился, когда американская киноакадемия не дала выступить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на церемонии вручения «Оскара» в 2022 году.

Ранее Пенн вручил Зеленскому статуэтку «Оскара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАктерыГолливудОскар

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