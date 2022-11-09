Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку «Оскара»
Американский актер Шон Пенн передал президенту Украины Владимиру Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар». Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Пенн посетил Киев и встретился с Зеленским. Украинский президент наградил актера орденом «За заслуги» третьей степени и поблагодарил за «популяризацию Украины в мире», отмечает телеканал «360». Пенн приехал на Украину в третий раз с начала российской спецоперации, пишет РИА ФАН.
«Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны», — подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, награда будет находиться на Украине до окончания конфликта.
Шон Пенн - обладатель двух наград Американской киноакадемии: в 2004 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в драматическом детективе «Таинственная река», в 2009-м - за работу в драме «Харви Милк».
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