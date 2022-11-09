Шон Пенн вновь приехал на Украину
Голливудский актер Шон Пенн посетил Киев, сообщает ТАСС.
Его визит стал третьим с начала специальной военной операции России на Украине. Пенн вновь встретился с президентом Владимиром Зеленским. Двукратный обладатель кинопремии «Оскар» привез одну из своих статуэток, которая останется в стране до завершения конфликта.
В настоящее время актер работает над созданием фильма про Украину, о чем и шла речь с украинским лидером.
Первая встреча Пенна и Зеленского состоялась 25 февраля, вторая - 27 июля.
Власти США воспримут причинение вреда американской знаменитости на Украине во время ее визита как повод вступить в прямое противостояние с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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