Шольц заявил, что нельзя играть в «русскую рулетку»
Берлину нельзя играть в «русскую рулетку» со своей безопасностью через ультиматумы России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
По словам политика, его оппонент Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум Москве, в случае невыполнения которого крылатые ракеты ФРГ будут направлены далеко вглубь территории России. При этом глава правительства Германии призвал к дальнейшей поддержке Киева, при которой ФРГ не окажется втянута в конфликт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что телефонный разговор с канцлером ФРГ продолжался «целый час», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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