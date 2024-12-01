Шольц заявил, что нельзя играть в «русскую рулетку»

Берлину нельзя играть в «русскую рулетку» со своей безопасностью через ультиматумы России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

AFP: Шольц отреагировал на применение Россией «Орешника»

По словам политика, его оппонент Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум Москве, в случае невыполнения которого крылатые ракеты ФРГ будут направлены далеко вглубь территории России. При этом глава правительства Германии призвал к дальнейшей поддержке Киева, при которой ФРГ не окажется втянута в конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что телефонный разговор с канцлером ФРГ продолжался «целый час», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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