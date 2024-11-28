«Остались при своем»: Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
28 ноября 202416:53
Телефонный разговор с канцлером ФРГ продолжался «целый час». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он уточнил, что в основном речь шла о конфликте на Украине.
«Он озвучил свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», - заключил глава государства.
Ранее Шольц заявил, что, несмотря на критику, решение провести переговоры с Путиным было оправданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru