«Остались при своем»: Путин рассказал подробности разговора с Шольцем

Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он уточнил, что в основном речь шла о конфликте на Украине.

«Он озвучил свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», - заключил глава государства.

Ранее Шольц заявил, что, несмотря на критику, решение провести переговоры с Путиным было оправданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

