Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа
13 ноября 202300:02
Глава правительства Германии Олаф Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа, сообщает Heilbronner Stimme.
По его словам, это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты. Канцлер не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государств — Израиль и Палестина, которая не угрожает соседнему государству.
Президент США Джо Байден полагает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru