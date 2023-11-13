Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа

Глава правительства Германии Олаф Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа, сообщает Heilbronner Stimme.

МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

По его словам, это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты. Канцлер не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государств — Израиль и Палестина, которая не угрожает соседнему государству.

Президент США Джо Байден полагает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Bundeskanzler
ТЕГИ:ИзраильПалестинаХамасСектор ГазаШольц

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