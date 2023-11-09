Байден не увидел возможности для прекращения огня в Газе
Президент США Джо Байден полагает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно. Об этом глава Белого дома заявил журналистам, пишет РИА Новости.
«Никаких. Возможности нет», - ответил американский лидер на вопрос о шансах на перемирие.
Ранее США призвали Израиль согласиться на трехдневную гуманитарную паузу в секторе Газа. По информации СМИ, Вашингтон надеется выиграть время для освобождения заложников.
Израиль в четверг обязался ежедневно соблюдать в Газе гуманитарные паузы продолжительностью четыре часа. Об их начале жителей паластинского анклава будут уведомлять за три часа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru