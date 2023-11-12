МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа
РФ приступила к эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram.
Пункт пропуска начали пересекать россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС обеспечивают их питанием и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Пересекших границу россиян направят в оперативный штаб МЧС в столице Египта Каире. Там им оформят необходимые документы, сообщили в ведомстве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что россияне могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Дипломат уточнил, что эвакуация займет не более трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru