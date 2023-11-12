МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

Пункт пропуска начали пересекать россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС обеспечивают их питанием и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Пересекших границу россиян направят в оперативный штаб МЧС в столице Египта Каире. Там им оформят необходимые документы, сообщили в ведомстве.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что россияне могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Дипломат уточнил, что эвакуация займет не более трех дней, передает «Радиоточка НСН».

