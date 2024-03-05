Шольц вновь заявил, что выступает против передачи Киеву ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи дальнобойных крылатых ракет Taurus немецкого производства Киеву, сообщает Der Spiegel.
Глава немецкого правительства заявил, что Украине нельзя передавать систему вооружения, которая имеет очень широкий радиус действия, а также не думать о том, как контролировать ее использование.
Его решение не поставлять дальнобойные ракеты Taurus уже подверглось жесткой критике, в том числе и со стороны правящей коалиции.
Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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