Шольц вновь заявил, что выступает против передачи Киеву ракет Taurus

Глава немецкого правительства заявил, что Украине нельзя передавать систему вооружения, которая имеет очень широкий радиус действия, а также не думать о том, как контролировать ее использование.

Его решение не поставлять дальнобойные ракеты Taurus уже подверглось жесткой критике, в том числе и со стороны правящей коалиции.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

