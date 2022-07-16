«Горько то, что теперь из-за жестокого нападения России на Украину нам приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже закрыли», - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц заверил, что использование закрытыми ранее станциями не будет долгим в связи с тем, что Германия идет по пути использования возобновляемых источников энергии - ветра и солнца. Немецкий канцлер заявил, что Германия к 2045 году должна стать одной из первых стран с нулевыми выбросами углекислого газа в атмосферу и успешной промышленной державой, пишет Газета.ru.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале о причинах отставок лидеров. Он считает, что политические кризисы ожидают страны Европы из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не могут защитить, в том числе в сфере энергетики.

