Шольц считает неправильным поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России
10 февраля 202504:27
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает правильным поставлять Киеву оружие, которым можно бить вглубь территории России, сообщает РИА Новости.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории, а также не планирует поставлять немецкие крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru