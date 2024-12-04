Шольц исключил отправку на Украину немецких военнослужащих
4 декабря 202416:19
Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Выступая в Бундестаге после посещения Киева, он отметил, что также пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев.
«Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации», - сказал политик.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон выступил с предложением использовать европейский миротворческий контингент при мирном урегулировании на Украине, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru