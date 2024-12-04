Шольц исключил отправку на Украину немецких военнослужащих

Выступая в Бундестаге после посещения Киева, он отметил, что также пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев.

«Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации», - сказал политик.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон выступил с предложением использовать европейский миротворческий контингент при мирном урегулировании на Украине, сообщает RT.

