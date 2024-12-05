Шольц: Действует запрет для Киева на удары вглубь территории России
Берлин не намерен предоставлять Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории, а также не планирует поставлять немецкие крылатые ракеты Taurus, заявил во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сказал, что будет делать все, чтобы не произошло эскалации между Россией и НАТО.
При этом канцлер отметил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, и подобные решения будут согласованы с Киевом.
Ранее Шольц указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Он также подчеркнул, что пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru