Шольц: Действует запрет для Киева на удары вглубь территории России

Берлин не намерен предоставлять Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории, а также не планирует поставлять немецкие крылатые ракеты Taurus, заявил во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц заявил, что отсутствие диалога с Путиным было бы глупостью

Он сказал, что будет делать все, чтобы не произошло эскалации между Россией и НАТО.

При этом канцлер отметил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, и подобные решения будут согласованы с Киевом.

Ранее Шольц указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Он также подчеркнул, что пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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