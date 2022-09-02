Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава правительства ФРГ заявил на встрече с жителями Эссена.

Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать

Политик отметил, что находится в тесном контакте с российским лидером, указывает телеканал «360».

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать», — цитирует Шольца ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ заявил о необходимости избежать прямого противостояния с Россией, напоминает Ura.ru. Как отметил Шольц, несмотря на поддержку Украины, Германия обращает внимание на то, чтобы не допустить конфронтации РФ и НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияГерманияВладимир ПутинШольц
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