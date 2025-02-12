Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения

Глава правительства Германии Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, сообщает Tagesspiegel.

Генсек НАТО призвал Германию увеличить военные расходы и выпуск вооружений

Так канцлер ответил на вопрос о прекращении конфликта вокруг Украины. «Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию) вооружения», — указал он.

Ранее Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаОружиеГерманияШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры