Генсек НАТО призвал Германию увеличить военные расходы и выпуск вооружений

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Германию нарастить оборонные расходы и усилить производство вооружений. Об этом Рютте заявил в интервью газете Bild.

Шольц призвал Европу увеличить расходы на оборону

Он напомнил, что лучший способ избежать войны - готовиться к ней.

Рютте также поддержал требование президента США Дональда Трампа о повышении военных затрат до 5% ВВП.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отверг эту идею, отметив, что для Германии это означало бы тратить на оборону €200 млрд ежегодно.

Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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