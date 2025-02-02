Генсек НАТО призвал Германию увеличить военные расходы и выпуск вооружений

Он напомнил, что лучший способ избежать войны - готовиться к ней.



Рютте также поддержал требование президента США Дональда Трампа о повышении военных затрат до 5% ВВП.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отверг эту идею, отметив, что для Германии это означало бы тратить на оборону €200 млрд ежегодно.



Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

