Шольц назвал единственную возможность для снятия санкций с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на единственную, по его мнению, возможность снять санкции с России – Москва должна подписать мирное соглашение с Киевом, сообщает ТАСС.

Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили тупик в переговорах с Украиной

При этом, по данным агентства, Шольц также отметил, что во время беседы с президентом России Владимиром Путиным он не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.

При этом накануне Шольц заявил, что Берлин не согласится с миром на территории Украины, если РФ будет диктовать ей условия.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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