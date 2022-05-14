Шольц назвал единственную возможность для снятия санкций с РФ

При этом, по данным агентства, Шольц также отметил, что во время беседы с президентом России Владимиром Путиным он не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.

При этом накануне Шольц заявил, что Берлин не согласится с миром на территории Украины, если РФ будет диктовать ей условия.

