Шольц назвал единственную возможность для снятия санкций с РФ
14 мая 202210:14
Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на единственную, по его мнению, возможность снять санкции с России – Москва должна подписать мирное соглашение с Киевом, сообщает ТАСС.
При этом, по данным агентства, Шольц также отметил, что во время беседы с президентом России Владимиром Путиным он не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
При этом накануне Шольц заявил, что Берлин не согласится с миром на территории Украины, если РФ будет диктовать ей условия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru