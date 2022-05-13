Шольц назвал условие, при котором ФРГ не согласится с миром на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не согласится с миром на территории Украины, если РФ будет диктовать ей условия. Об этом сообщает ТАСС.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры о мире между сторонами ведутся с 28 февраля.

В пятницу 13 мая Зеленский обозначил требования к личной встрече с Путиным.



