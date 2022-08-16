Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров
Канцлер Германии Олаф Шольц повторил за украинским лидером Владимиром Зеленским размышление о том, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, ограничительные меры должны действовать против тех, кто «ответственен за войну». «Но дело в том, что это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность», — сказал канцлер ФРГ.
Шольц считает, что многие россияне бегут из страны из-за несогласия с властями. «Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе», — отметил политик.
Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров
- Зампостпреда Британии в ООН не знает о плане уничтожить Крымский мост
- Обжаловано продление ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой
- МИД Литвы указал на необходимость общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам
- Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в Ереване
- США призвали Россию «конструктивно взаимодействовать» по обмену заключенными
- Путин установил в РФ звание «Мать-героиня»
- Минобороны РФ заявило о планируемых Украиной провокациях в зоне ЗАЭС
- Госдеп указал на «единственный способ» восстановить ядерную сделку с Ираном
- ФАС не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» введением в заблуждение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru