Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил за украинским лидером Владимиром Зеленским размышление о том, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, ограничительные меры должны действовать против тех, кто «ответственен за войну». «Но дело в том, что это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность», — сказал канцлер ФРГ.

Шольц считает, что многие россияне бегут из страны из-за несогласия с властями. «Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе», — отметил политик.

Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями, так как россияне должны продолжать «жить в своём мире».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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