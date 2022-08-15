МИД Литвы указал на необходимость общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам
15 августа 202223:55
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости общеевропейского решения приостановить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ландсбергиса, в ином случае «границы пропускают людей, как губка».
Министр добавил, что Литва прекратила выдачу виз, за исключением виз из гуманитарных соображений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru