МИД Литвы указал на необходимость общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости общеевропейского решения приостановить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ландсбергиса, в ином случае «границы пропускают людей, как губка».

Министр добавил, что Литва прекратила выдачу виз, за исключением виз из гуманитарных соображений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Литва
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