Шольц заявил, что отсутствие диалога с Путиным было бы глупостью
Отсутствие диалога с российским лидером Владимиром Путиным было бы глупостью и слабостью для Евросоюза и ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — заявил глава правительства.
Ранее он указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Он также подчеркнул, что пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru