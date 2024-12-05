Шольц заявил, что отсутствие диалога с Путиным было бы глупостью

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — заявил глава правительства.

Ранее он указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Он также подчеркнул, что пока не следует обсуждать тему присутствия на Украине миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

