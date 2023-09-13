Шойгу: у России нет вариантов, кроме победы на Украине

Россия должна победить на Украине, других вариантов у нее нет. Об это заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает LIVE.ru.

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Он отметил, что сейчас российская армия держит активную оборону в зоне проведения спецоперации. Ее ключевая задача — выбить вражескую технику, добавил министр.

Ранее сообщалось, что оружие, которое получает Киев от западных стран, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияСергей Шойгу

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