Шойгу: у России нет вариантов, кроме победы на Украине
13 сентября 202313:49
Россия должна победить на Украине, других вариантов у нее нет. Об это заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает LIVE.ru.
Он отметил, что сейчас российская армия держит активную оборону в зоне проведения спецоперации. Ее ключевая задача — выбить вражескую технику, добавил министр.
Ранее сообщалось, что оружие, которое получает Киев от западных стран, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru