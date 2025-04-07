Трамп рассказал о контактах США с Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит встречи с представителями России и Украины в рамках усилий по разрешению конфликта.

Об этом Трамп сообщил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер отметил, что переговоры продолжаются и выразил надежду на их успешное завершение.

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По его словам, стороны постепенно приближаются к достижению этой цели.

Он также подчеркнул, что обеспокоен продолжающимися боевыми действиями. По оценке Трампа, происходящее представляет собой «ужасную ситуацию, которая требует скорейшего разрешения», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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