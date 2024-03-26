Шойгу назвал полной глупостью слухи о дополнительной мобилизации в России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что России не понадобится дополнительная мобилизация, чтобы создать санитарную зону у Белгородской области. Об этом заявило агентство РИА Новости.
«Это полная глупость», — подчеркнул министр обороны.
Вместе с тем Украина не может сражаться с Россией без дополнительной мобилизации. На нехватку личного состава в ВСУ в интервью Financial Times указал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации», — отметил он.
Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что в России есть добровольцы, желающие служить в зоне спецоперации, чего нельзя сказать об Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru