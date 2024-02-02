Полковник СБУ: армия России массово пополняется добровольцами

В России есть добровольцы, желающие служить в зоне спецоперации, чего не скажешь об Украине, сообщил в интервью YouTube-каналу «Да это так» полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Зеленский признался в насильственной мобилизации на Украине

По его словам, РФ «вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев». Как указал офицер, Украина не смогла добиться такого же притока в ряды ВСУ и предложил депутатам отправиться на службу, подав личный пример гражданам, выполнив собственный закон о мобилизации.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры