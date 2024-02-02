Полковник СБУ: армия России массово пополняется добровольцами

По его словам, РФ «вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев». Как указал офицер, Украина не смогла добиться такого же притока в ряды ВСУ и предложил депутатам отправиться на службу, подав личный пример гражданам, выполнив собственный закон о мобилизации.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

