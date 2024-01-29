Зеленский признался в насильственной мобилизации на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский признал факты применения силы со стороны сотрудников украинских территориальных центров комплектования в ходе вручения повесток в общественных местах и на улицах. Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.
Зеленский назвал такие меры недопустимыми. Он также добавил, что попросил военных и депутатов принять меры, делающие невозможной раздачу повесток на улицах, в ходе подготовки законопроекта о мобилизации.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования пришли на церемонию награждения родственников украинских солдат в Черноградском городском совете Львовской области и выдали депутатам повестки в военкомат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru