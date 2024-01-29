Зеленский признался в насильственной мобилизации на Украине

Зеленский назвал такие меры недопустимыми. Он также добавил, что попросил военных и депутатов принять меры, делающие невозможной раздачу повесток на улицах, в ходе подготовки законопроекта о мобилизации.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования пришли на церемонию награждения родственников украинских солдат в Черноградском городском совете Львовской области и выдали депутатам повестки в военкомат.

