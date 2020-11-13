Пенсильвания поможет? Американист оценил шансы Трампа на переизбрание

Однако, отметил он, теоретические шансы победить у Трампа остаются в связи с тем, что еще в четырех штатах ведется подсчет.

«А в некоторых будет пересчет. Окончательные результаты не объявлены. Но Трампу, чтобы набрать необходимое количество, нужно во всех четырех штатах добиться победы. Это малореально. В каком-то одном может получить выборщиков. Но этого будет недостаточно для победы», - заключил американист.

Ранее Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах.

