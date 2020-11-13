Пенсильвания поможет? Американист оценил шансы Трампа на переизбрание
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, как решение суда не считать часть голосов в Пенсильвании повлияет на итоги президентских выборов.
Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа и разрешил не учитывать бюллетени, которые пришли по почте и были подтверждены после 9 ноября. Согласно местному закону, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов - до 9 ноября. При этом госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября - на что, по заключению суда, не имела полномочий.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, как это решение суда повлияет на итоги голосования.
«На основании только этого одного случая мы не можем сказать. В этом решении было достигнуто только то, что часть бюллетеней, как выяснилось, была получена с нарушениями, без предоставления необходимых документов. Они не будут учитываться. И те, которые пришли в поздние сроки, не будут учитываться. Но там заранее сказали, что это небольшое количество голосов. Вряд ли это повлияет на конечный результат», - сказал Рогулев.
Однако, отметил он, теоретические шансы победить у Трампа остаются в связи с тем, что еще в четырех штатах ведется подсчет.
«А в некоторых будет пересчет. Окончательные результаты не объявлены. Но Трампу, чтобы набрать необходимое количество, нужно во всех четырех штатах добиться победы. Это малореально. В каком-то одном может получить выборщиков. Но этого будет недостаточно для победы», - заключил американист.
Ранее Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах.
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